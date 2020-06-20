توصيلات عشوائية وراء حريق مخزن المسيري بدمياط.. والخسائر 20 مليون جنيه

قال مصدر أمني لـ"الوطن"، إن سبب الحريق الذي نشب بمصنع ومخزن بعزبة المسيري بطريق كفر شحاتة في دمياط، توصيلات عشوائية للكهرباء جرى تمريرها أسفل أراضي زراعية، لم تتحمل كم الضغط عليها.

وأضاف المصدر، أن انفجار أنبوبة غاز أدى إلى تفاقم الحريق بعد امتداد النيران لأطنان من الأخشاب مخزنة بالمصنع والمخزن، متابعا: "المصنع كان توقف عن العمل منذ نحو 5 أشهر بسبب أزمة كورونا، وقد عاد لتنفيذ طلبية أثاث كانت مصدرة للسودان اليوم السبت فأتت النيران عليها، وتفحمت أطنان من الأخشاب لتتجاوز الخسائر الـ 20 مليون جنيه".

وكان نشب حريق ضخم بمصنع ومخزن بعزبة المسيري على طريق قرية كفر شحاتة بمحافظة دمياط. وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد يحيى زكريا إلى موقع الحريق، حيث جرى الدفع بـ13 سيارات إطفاء و17 سيارة إسعاف.

وأفاد مصدر طبي لـ"الوطن"، أن عدد المصابين في الحريق بلغ نحو 47 فردا نقلوا إلى مستشفيات فارسكور والتخصصي، فضلا عن حالات اختناق جرى إسعافها في موقع الحريق.

وتفقدت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بإشراف حسام عبد الغفار، وكيل الوزارة، موقع حريق كفر شحاتة لمعاينة موقع الحريق وكتابة تقرير شامل يتضمن الخسائر الناجمة عنه.