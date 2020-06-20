إنشاء مشروع صرف صحي بـ177 مليون جنيه بالسلوم

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الموافقة على البدء فى مشروع الصرف الصحي بمدينة السلوم الحدودية غرب مطروح، وذلك بطاقة 7 آلاف م 3/ يوم، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد المهندس أحمد نصر رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم السبت، الانتهاء من إجراءات الموافقة على إسناد تنفيذ المشروع بتكلفة تقديرية بنحو 177 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد بالإضافة إلى محطة معالجة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتى نتيجة الجهود التى بذلها محافظ مطروح بعد طرحه خلال زيارة اللواء أحمد جمال مستشار رئيس الجمهورية للأمن والمناطق الحدودية للمحافظة منذ 4 أشهر، باعتباره من المشروعات المهمة بالنسبه لأهالي مدينة السلوم والمقيمين بها كمدينة تجارية حدودية واعدة تطل على البحر المتوسط والحدود المصرية الليبية.