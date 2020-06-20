صندوق التقاعد الهولندي يوقف الاستثمار في بنكين إسرائيليين

قرر صندوق التقاعد الهولندي "ABP" وقف الاستثمار في البنكين الإسرائيليين "هبوعليم" و"لومي لي" المتورطين في مشاريع بناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت المتحدثة باسم صندوق التقاعد الهولندي، إلى أن الموقع الذي تعمل فيها الشركات يلعب دورا في التقييمات والمعايير للاستثمار، وهي: العائد، والتكاليف، والمخاطر، والاستدامة.

وأضافت: "نتوقع من الشركات العاملة في المناطق ذات المخاطر المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان أن تكون لديها سياسة لحقوق الإنسان".

وبحسب الصندوق، فإن مثل هذه السياسة كانت غير موجودة في كلا البنكين الإسرائيليين حتى نهاية عام 2019.

وسبق أن أوقفت هيئة المعاشات الهولندية "PGGM" الاستثمار في البنوك الإسرائيلية عام 2014 لتورطها في انتهاكات حقوق الانسان، كون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي.