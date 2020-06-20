"خراجة" يعدد أسباب تراجع الصحافة أمام وسائل التواصل الاجتماعي

قال محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه مع غياب النقد وعدم الاهتمام بالموضوعات التي تهم الناس، فقدت الصحافة ما كانت تتمتع به في الماضي من تأثير وهيبة؛ لذا اتجه الناس إلى مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها لا تتمتع غالبًا بالمصداقية، لكنهم وجدوا ضالتهم فيها؛ ما أدى إلى تراجع توزيع الصحف، وتراجع الإعلانات، وانخفاض العوائد؛ بسبب غياب المضمون والمحتوى الذي يعمل لصالح المهنة والمصلحة العامة.

وتابع خراجة، نقول لمن يزعم أن سبب تراجع الصحافة الورقية، هو التطور التكنولوجي، نقول لهم أنتم مخطئون، فهناك دول سبقتنا في التكنولوجيا بينما توزيع الصحف لديها يزيد باستمرار؛ فعلى سبيل المثال: يصل توزيع الصحف في الهند إلى نحو 320 مليون نسخة يوميًا، واليابان 70 مليون نسخة يوميًا، وألمانيا 18.3 مليون نسخة، والولايات المتحدة الأمريكية 55 مليون نسخة، بينما لا يتعدى توزيع الصحف في مصر 400 ألف نسخة يوميًا، في بلد تعداد سكانها يتعدى مائة مليون نسمة.

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن توزيع الصحف المصرية تراجع؛ لاعتمادها على نشر البيانات التي تصدر عن الوزارات والمصالح الحكومية والمعدة وفق رؤية المسئولين؛ بدليل أن الأخبار والموضوعات التي تنشرها الصحف من نوعية واحدة؛ كالزي المدرسي الموحد، فإذا تابعنا عناوين الصحف وجدناها مثيرة للدهشة، وكلها تشمل تغطية واحدة، وكأن الأخبار والموضوعات موزعة عليها.

وأضاف: أن من يتابع ما ينشر في الصحف ويحلل المضمون، يجدها لا تتناول مشاكل الناس، ولا طرح قضاياهم، والعجيب أننا - نحن الصحفيين- نتساءل مع بعضنا البعض "لماذا تراجعت مهنتنا بهذه الصورة وفقدت بريقها؟!".

وأشار "خراجة" إلى أن غياب المهنة عن الموضوعات الجادة، والمقالات المؤثرة، والحوارات المتميزة، والانفرادات والمتابعات؛ وذلك لعدة عوامل منها، محاولات القائمين عليها إرضاء المسئولين، وكسب ودهم، والاستكانة، وعدم البحث عما يهم الشعب، وغياب وانخفاض الدخول، والتراجع المهني والقيمي والاقتصادي، وعوامل أخرى لدرجة أن بعض الناس ينظرون إلى ما يُنشر بالصحف على أنه لا يعبر عن الحقيقة، ولا يرتقي إلى الواقع؛ لذا فقدت مصداقيتها؛ بسبب الاهتمام فقط بتسويد الصفحات بكلام لا مضمون له، وعدم تعبيرها عن مطالب الشعب، وبعدها عن الواقع؛ ولهذا عزف الناس عنها.

واختتم بقوله: "الآن نتساءل ألم يئنِ فتح ملف المهنة وإنقاذها، وإعادة هيكلتها، وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بها؟!".