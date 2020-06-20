مستشار عسكري: جاهزية القوات من أهم سمات الجيوش المحترفة

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن من سمات القوات المسلحة المحترفة الاستعداد العالي للقتال والجاهزية العليا للتحرك الفوري، لمواجهة أي تهديد أيًا كان مكانه وهذا ما رأيناه اليوم، موضحًا أن الاستعداد القتالي العالي هو الرسالة الأولى من زيارة الرئيس السيسي للمنطقة الغربية العسكرية.

وأضاف "الحلبي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، على شاشة "اكسترا نيوز"، أن هناك رسالة أخرى وجهها الرئيس، وهي أن مصر تقع في منطقة ساخنة في العالم، وهذا لا يدعو للقلق في ظل هذه الجاهزية للجيش المصري.

وأشار إلى أن الاستعداد القتالي في منتهى الأهمية والتحول من حالة إلى حالة في الزمن المخطط لمواجهة التهديد، وهذا يحتاج إلى سلاح نسبة صلاحيته عالية جدا من الطائرات والتعددية، وحجم القوات الموجود في المنطقة الغربية وتوزيعها الاستراتيجي يساعدها على التحرك على أي اتجاه استراتيجي بسهولة، كل تلك المؤشرات تدركها أي عين عسكرية ولو عندها قدر صغير من الخبرة.