محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة حالة مريضة تجلس خارج حميات المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بمتابعة إحدى الحالات المرضية، بعدما نشرت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي صورة لمريضة مسنة تجلس خارج مستشفى حميات المنيا.

ووجه نائب المحافظ، باستدعاء سيارة إسعاف ونقل الحالة إلى مستشفى حميات المنيا، وعقب توقيع الكشف عليها، نُقلت إلى مستشفى المنيا العام، ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من تقديم الخدمة الطبية اللائقة للحالة.

وأهابت محافظة المنيا بجميع مسؤولي ومقدمي الخدمة الطبية في المحافظة، الالتزام التام بحسن معاملة المواطنين واتباع الإجراءات الطبية لنقل وتحويل الحالات، بما يحفظ للمواطن حقه ويصون كرامته، مع القيام بعلاج المرضى ذوي الحالات الحرجة المهددة للحياة كالأزمات القلبية وخلافه، وتقديم المعونة الطبية الأولية لحين تنسيق النقل الفوري.