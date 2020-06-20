الوفد: حقوق مصر في مياه النيل تاريخية وينظمها القانون الدولي

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن لجوء مصر لمجلس الأمن في قضية سد النهضة الأثيوبي، جاء بعد التعنت الأثيوبي في المفاوضات، في ظل حرص الدولة المصرية على التمسك بحقوقها كاملة في مياه نهر النيل.

وأضاف أبوشقة لـ"الوطن"، أن مصر منذ بداية الأزمة وهي تتمسك بكل الطرق السلمية لحلها، لكن إصرار الجانب الأثيوبي على ملء السد من جانب أحادي كان سببًا في فشل مفاوضات استمرت لمدة ٩ سنوات.

وتابع أن حقوق مصر في مياه نهر النيل ينظمها القانون الدولي، في حقوق دولة المنبع والمسار والمصب كحقوق مشروعة، وأن الالتزام بالمواثيق والمعاهدات أمر يفرضه القانون الدولي، لذلك كان خيار مصر اللجوء لمجلس الأمن لحسم هذه القضية وحفظ حقوقنا التاريخية في مياه النيل.

وأكد أبوشقة أن حماية مصر من كل ما يحاك ضدها والعبور من التحديات التي تواجهها يستلزم تماسك الجبهة الداخلية، مشددا على أن مياه النيل تمثل للمصريين مسألة حياة أو موت ولن تتهاون القيادة السياسية أو تفرط فيها مهما كلفها الأمر.