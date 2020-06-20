البحيرة تنتهي من الاستعدادات الخاصة بماراثون الثانوية العامة

أنهت محافظة البحيرة، الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها اعتبارا من غد الأحد، حيث يؤدى خلالها 30 ألفا و876 طالبا وطالبة أولى الامتحانات في مادة اللغة العربية للشعبة العامة بعدد 120 لجنة على مستوى المحافظة، مزودة جميعها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتي بواقع 2 بوابة بكل لجنة، بالإضافة إلى تواجد كاشفات لدرجات الحرارة وكمامات مُعقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب.

وقامت المحافظة باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب، بما يضمن انتظام سير الامتحانات والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات، واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

بالإضافة إلى وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان، والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان عبر بوابات التعقيم بطابور متباعد اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحاً، وتوزع الكمامات عليهم وإجراء المسح الحراري واتخاذ أقصى درجات الحماية.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والأمن لرفع أي إشغالات، ومنع تواجد الباعة الجائلين، مناشدا أولياء الأمور بعدم التواجد أو التكدس بمحيط اللجان، مع تكثيف أعمال النظافة وحملات التعقيم بجوار المدارس التى سيتم عقد لجان امتحانات بها.