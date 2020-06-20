وسائل إعلام كويتية تبرز تصريحات السيسي حول قدرة الجيش على حماية مصر

أبرزت وسائل الإعلام الكويتية، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أدلى بها، في وقت سابق، اليوم، خلال تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية والتي أكد خلالها أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل حدود البلاد وخارجها.

وبثت عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية والصحف الكويتية عبر موقعها الإلكترونية ومنها "القبس"، و"الأنباء"، و"النهار"، و"الوسط"، و"الجريدة"، في أخبار عاجلة تصريحا السيسي التي أدلى بها خلال تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية.

وعلى صعيد أبناء الجالية المصرية في الكويت، اعتبر أبناء الجالية من خلال تغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تصريحات السيسي، بمثابة رسالة طمأنة لكل المصريين فى الداخل والخارج، وانها تعزز من ثقة المصريين المطلقة في جيشهم وقيادتهم.

وأكد أبناء الجالية، أن تصريحات السيسي، تمثل رسالة لكل من تسول له نفسه، العبث بأمن ومقدرات مصر والمصريين، معربين عن فخرهم بوجود جيش مصري قوي، يحمى السلام وعملية التنمية الشاملة التي تنتهجها مصر في عهد السيسي من جانب، ويكون سيفا فى وجه أي معتدى على كرامة المصريين من جانب آخر.

وشدد أبناء الجالية المصرية في الكويت، على مدى حرص واهتمام السيسي، ومن خلفه كافة أجهزة الدولة، بالمواطنين المصريين في الخارج، وهو ما تجلى بوضوح في عودة العمال المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا، عقب يومين فقط من وعد الرئيس السيسي بإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.