كفر الشيخ تعقد غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن غرفة عمليات ومركز أزمات في ديوان المحافظة، ستتابع امتحانات الثانوية العامة جنباً إلى جنب مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وذلك وفقاً لقرارات الدولة بتوفير أعلى مستوى من الأمان والراحة للطلاب، مشيراً إلى أن الغرفة ستتلقى إخطاراً بكل ما يتم منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، وذلك لاستقبال الشكاوي ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، مشددًا على ضرورة وجود الزائر أو الزائرة الصحية بكل لجنة قبل بدء الاختبار، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، فضلاً عن اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.

تابع "نور الدين"، أنه جرى التنسيق مع جميع الجهات بالمحافظة، لضمان أداء الطلاب إمتحاناتهم في سهولة ويسر، مع تطبيق الإجراءات الوقائية، وتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى توافر المواد المطهرة، والكمامات الواقية، والقفازات بصفة دورية ويومية، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع "Rapid Test"، وقياس درجات الحرارة.