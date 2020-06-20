الحركة الوطنية: زيارة السيسي للمنطقة الغربية تحمل رسائل مهمة

أكد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن مصر تمتلك دوما درعا وسيفا قادرين على الدفاع عنها وقت الخطر، ولاسيما منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة الدفاع، قبل أن يصبح رئيسا لمصر، موضحا أن "السيسي" منذ تصدره المشهد وهو يسعى جاهدا لتطوير وتحديث الجيش المصري سواء على مستوى الأفراد أو المعدات.

وأضاف "السيد" في بيان، أن الرئيس السيسي، كان يعلم علم اليقين حجم الأخطار والتحديات التي تواجه مصر من جميع الجهات، لذا حمل على عاتقة إعادة تسليح الجيش بأحدث الأسلحة والمعدات حتى يكون مستعدا للدفاع على الوطن سواء خارج الحدود أو داخلها.

وأشار إلى أن الأيام أثبت صحة وجهة نظر الرئيس السيسي، في تحديث وتطوير الجيش، حتى أصبح في عهده من أقوى جيوش المنطقة وتفوق على دول كثيرة تحاول الأن تهديد أمن مصر القومي.

وقال رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الرئيس السيسي أرسل رسالة مهمة وشديدة اللهجة أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وجاءت في توقيتها الحاسم إذ تواجه مصر تهديدات بخصوص أمنها المائي بسبب سد النهضة الأثيوبي، وعلى حدودها الغربية بسبب التدخل التركي السافر في الأراضي الليبية، وحمايتها للمليشيات والعناصر الإرهابية.

ونوه "السيد" إلى أن حديث الرئيس رسالة ردع مهمة واستباقية قبل المواجهة الدبلوماسية حول سد النهضة، ولاسيما أنه يطلقها من قاعدة عسكرية، حتى يفهم الآخرون أن مصر ليست ضعيفة أو يمكن التعامل معها بصورة عابرة.