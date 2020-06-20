كيف تهيئ الأسرة طالب الثانوية من ذوي الاضطرابات الذهنية في زمن كورونا؟

ساعات قليلة وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية، وسط ظروف استثنائية هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، باتت الكمامة وزجاجة المعقم الكحولي أداتين لا يمكن الاستغناء عنهما إلى جانب أدوات الكتابة التي يحملها الطالب معه إلى اللجنة، ولكن احتياطات الوقاية من العدوى اختلفت داخل أسر الطلاب أصحاب الاضطرابات الذهنية، باتت المهمة أصعب لتوعيتهم بضرور التباعد الاجتماعي وتجنب ملامسة العين والأنف دون غسل الأيدي.

خلال الأشهر القليلة الماضية، حرص الأب الحسيني كارم على تعليمه لابنه محمد الحسيني، من أصحاب متلازمة داون ويستعد لدخول لجنة امتحانات الثانوية، منذ أن بدأت الأزمة، "دربته على لبس الكمامة لفترات في البيت من بدري عشان وقت زي ده"، يقول الأب في بداية حديثه لـ "الوطن".

والد محمد الحسيني: دربته على لبس الكمامة في البيت لحد ما اتعود عليها

حرص والد وإخوة السباح الحسيني صاحب تجربة عبور بحر المانش، على توعيته جيدا بطرق الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، اعتاد على غسل يديه وغسل ملابسه فور عودته من الخارج إلى المنزل، وبحسب رواية والده، أصبحت عادات الوقاية تلقائية بالنسبة له واعتاد على استخدام الكحول لتعقيم يده أولا بأول قبل ملامسة وجهه، ويستعد لاصطحابها معه غدا في حقيبته الخاصة بالامتحانات.

خلال الأيام القليلة الماضية، بدأ الأب تكرار توعية ابنه صاحب متلازمة داون على تجنب الوقوف في الزحام مع زملائه بعد الانتهاء من الامتحان حتى لا يتعرض للإصابة، "بقى فاهم كويس إنه هيخلص امتحان ويخرج من اللجنة عشان العدوى".

هندي: التكرار بالقول والفعل أنسب وسيلة لتعليم تلك الفئة

أصحاب الاحتياجات الخاصة الذهنية يحتاجون إلى دعم نفسي دائم لتشجيعه على المذاكرة والاستعداد النفسي للجنة الامتحان بخاصة في زمن كورونا، وبحسب قول الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، فإن الحث البدني مهم لتوعية تلك الفئة، وتعني توعيته على الجلوس بطريقة صحيحة داخل اللجنة، وأيضا كيفية غسل اليدين بشكل صحيح كما أوضحت وزارة الصحة، والطفل هنا في هذه الحالة سيتعلم من خلال ما يراه بعينيه.

التكرار هو أكثر وسيلة مؤثرة لأصحاب الاضطرابات الذهنية، تتمثل في تكرار شرح المعلومة وتكرار خطوات الوقاية أمامهم حتى يعتادوا عليها ويتبعوها تلقائيا داخل اللجنة بعيدا عن أهاليهم، بحسب قول استشاري الصحة النفسية.