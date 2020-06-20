التنمية الأفريقي: اقتصادات القارة على أعتاب تأثيرات واسعة جراء كورونا

قال نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية الدكتور خالد شريف، إن الاقتصادات الإفريقية على أعتاب تأثيرات واسعة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"؛ يقدرها الخبراء بتراجع للناتج المحلي الإجمالي للقارة بما يتراوح ما بين 1 إلى 3 %.

وأضاف شريف، في تصريحات قبيل الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية: "لم نشهد أمراً مثل هذا في العصر الحالي"، مشيرا إلى تعرض القارة لعدة صدمات بدءاً من انهيار أسعار النفط، وتراجع عائدات السياحة والدخول المحلية جراء غلق الحدود وإجراءات الحجر.

وأوضح شريف، أن اقتصادات دول غرب إفريقيا تعاني أيضا من تراجع الأسعار العالمية للإنتاج الزراعي، مثل الكاكاو والبن، مؤكدا أن البنك يساعد الدول التي تواجه أزمة لم تشهدها القارة من قبل على الإطلاق، من خلال آلية "مواجهة كوفيد - 19" التي أطلقها البنك مؤخرا.

وكان البنك أطلق في أبريل الماضي حزمة تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات دولار، لمساعدة الدول الإفريقية في مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد.