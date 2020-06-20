السيسي للقبائل الليبية: هاتوا شبابكم ندربهم ونسلحهم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لم يكن لها مصلحة في ليبيا إلا أمنها واستقرارها، ولا تريد شيئًا غير هذا. وقال السيسي خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، ورده على ممثل القبائل الليبية: "ليبيا لن يدافع عنها إلا أهل ليبيا، ونحن مستعدون للمساعدة والمساندة، هاتوا النهاردة من شباب القبائل تحت دعمكم وإشرافكم، ندربهم ونجهزهم ونسلحهم".

وأضاف: "مش عاوزين غير ليبيا آمنة ومستقرة وسالمة وليبيا التنمية والسلام، انتبهوا إن وجود الميليشيات في أي دولة لا تستقر معها لسنوات طويلة قادمة وليبيا دولة عظيمة وشعبها عظيم ومناضل ومكافح".