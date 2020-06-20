وصول جثمان مصري توفي طبييعا بالأدرن.. اليوم

يصل بعد عصر اليوم إلي مطار القاهرة الدولي، علي رحلة مصر للطيران القادمة من العاصمة الأردنية عمان، جثمان المواطن المصري صابرين بدرى أحمد مهران ، الذي وافته المنيه مساء الخميس الماضي .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن مكتب التمثيل العمالي بعمان يقوم بمتابعة مستحقات المواطن المتوفي مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعية.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوي العاملة، كان قد وجه على الفور بمجرد علمه بوفاة المواطن المصري صابرين بدرى أحمد مهران، المستشار العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بعمان الأردن، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية ومتابعة مستحقاته وراتب التقاعد للورثة.

وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، مؤكدا أن جميع حقوقه محفوظة.