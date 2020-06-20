توزيع 6100 كرتونة سلع غذائية على الأكثر احتياجا بالقليوبية

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، توزيع 6100 كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة، وخاصة المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقام المحافظ بتكليف رؤساء المدن والمراكز والأحياء بإستلام الكراتين وتوزيعها، والتأكد من توزيعها على المستحقين من الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة الغير منتظمة، بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.

وجه المحافظ الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، لدعمهم المستمر للأسر الأولى بالرعاية والمتضررين من فيروس كورونا.