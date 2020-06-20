النتيجة 1 يوليو.. خطوات استعلام الموظفين عن موقفهم من الترقية والتسكين

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن إطلاق الموقع الالكتروني للاستعلام عن ترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

"الوطن" قامت بجولة داخل الموقع لتستعرض أبرز محتوياته، بالإضافة إلى شرح خطوات استعلام الموظفين عن موقفهم من الترقية والتسكين وهي على النحو التالي:

كيفية الاستعلام عن الترقيات

- الدخول على الموقع الإلكتروني للجهاز من هنــــــا.

- اضغط على "التسكين والترقية" أعلى يمين الشاشة.

- بعد ذلك قم بإدخال بياناتك لمعرفة مستواك الوظيفي مثل: تاريخ التعيين/التثبيت على درجة دائمة، المجموعة الوظيفية، الدرجة المالية وتاريخ الحصول عليها.

- بعد ذلك قم باختيار القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتداءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2011 "لا يوجد - رعاية طفل أو مرضى - إعارة أو إجازة أخرى".

- بعد ذلك يظهر لك مستواك الوظيفي وما إذا كنت مستحق للترقية، أو غير مستحق لعدم استيفاء الشروط.

ويتضمن الموقع أيضًا ضوابط عامة يجب مراعاتها عند التسكين أو الترقية وهي على النحو التالي:

ضوابط عامة تراعى عند التسكين اعتبارًا من 2 نوفمبر 2016

1- يراعى أن عملية تسكين الموظف على المستوى الوظيفي المعادل لدرجته تعد بمثابة نقل وليس ترقية أي لا يجوز أن يترتب على تلك العملية تسكين الموظف على مستوى وظيفي يعادل درجة أعلى من درجته المحددة في تاريخ 2 نوفمبر 2016، فمثلًا لا يجوز تسكين موظف يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة على المستوى الوظيفي الثاني "ب" مهما كانت أقدميته في الدرجة الثالثة.

2- يظل شاغلو وظائف كبير "تخصصي – فني - كتابي" على المستوى الوظيفي "مدير عام" a. غير قيادي مباشر.

3- يظل شاغلو الوظائف الفنية والمكتبية بالدرجة الخامسة على درجاتهم الحالية دون تسكين لحين ترقيتهم إلى المستوى الوظيفي الرابع "ب" بعد قضاء مدة بينية مقدارها خمس سنوات.

4- يظل شاغلو الوظائف الحرفية بالدرجة الأولى على درجاتهم الحالية دون تسكين.

5- إذا كانت طريقة الحصول على الدرجة قبل تاريخ 2 نوفمبر 2016 "بالتعيين" يستخدم تاريخ الأقدمية الفرضي كأساس لحساب المستوى الوظيفي في تاريخ 2 نوفمبر 2016 إن وجد.

6- إذا كانت طريقة الحصول على الدرجة قبل تاريخ 2 نوفمبر 2016 "بالترقية" يستخدم تاريخ الترقية كأساس لحساب المستوى الوظيفي في تاريخ 2 نوفمبر 2016.

ضوابط عامة تراعى عند الترقية

1- يراعى التأكد من سبق تسكين الموظفين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية اعتبارًا من 2 نوفمبر 2016 على النحو المقرر بكتاب دوري الجهاز رقم (1) لسنة 2019.

2- يراعى القرارات الصادرة بالإعارة ابتداءً من 2 نوفمبر 2016 ومدتها لخصمها من الفترة من 2 نوفمبر 2016 حتى 30 يونيو 2020.

3- يراعى القرارات الصادرة بالإجازة دون أجر ابتداءً من 2 نوفمبر 2016 ومدتها لخصمها من الفترة من 2 نوفمبر 2016 حتى 30 يونيو 2020، بخلاف إجازة رعاية طفل والإجازة المرضية

4- لا يوجد ترقية إلى وظائف كبير بمستوى مدير عام.

5- لا يوجد ترقية إلى وظائف المستوى الأول (ب) بوظائف الحرفية.

6- لا يوجد ترقية إلى وظائف المستوى الثاني (ب) بوظائف الخدمة المعاونة.

خطوات ترقية الموظفين اعتبارًا من 1 يوليو إلى المستويات الوظيفية الأعلى

1- تحسب المدة من تاريخ تسكين الموظف على المستوى الوظيفي في 2 نوفمبر 2016 حتى تاريخ 30 يونيو 2020 (سنة – شهر – يوم).

2- تقارن تلك المدة بالمدد المنصوص عليها بالجداول أرقام (1،2،3) المرافقة لقانون الخدمة المدنية، وفى حالة استيفاء المدد البينية يتم الترقية إلى المستوى الوظيفي الأعلى، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2020.

3- تحدد أقدمية الموظف في مستواه الوظيفي المرقى إليه في تاريخ 1 يوليو 2020 (بمراعاة المدة المحتفظ بها بعد الترقية لأخذها في الاعتبار عند النظر في استحقاق الترقية التالية).

حالات عدم استحقاق الترقية

- إذا كان معارًا إلا بعد عودته من الإعارة.

- إذا كان حاصلًا على إجازة دون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

-إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد خلال العام من ذلك ولم يتم محو الجزاء الموقع عليه حتى 30 يونيو 2020.

- إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

جدير بالذكر، أن رئيس الجهاز، أصدر مؤخرا القرار رقم (101) لسنة 2020، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة.كما أصدر رئيس الجهاز أيضا، القواعد التنفيذية للقرار في الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020، لتسترشد به الوحدات الإدارية عند تنفيذ الإجراءات اللازمة للترقية، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء، على حركة الترقيات في جلسته المنعقدة في الأول من أبريل الماضي.