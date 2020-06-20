مطالب حزبية بإحالة اتفاق مبادئ سد إثيوبيا إلى البرلمان لإلغائه

بالتزامن مع إحالة مصر أزمة سد النهضة على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للتدخل من أجل استئناف المحادثات حول السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل، تصاعدت مطالب برلمانية وحزبية بضرورة رفع اتفاق المبادئ إلى مجلس النواب بعد عدم التزام الجانب الإثيوبي به.

وينص اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015 على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة مع التزام الجانب الإثيوبي بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

وجاء لجوء مصر لمجلس الأمن بعد 9 سنوات من التفاوض دون الوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي تصر أديس أبابا على المضي قدماً في خطة أحادية الجانب لتخزين مليارات المترات المكعبة في بحيرته الواسعة، بما يُتوقع معه تهديد الأمن المائي في كل من دولتي مصب نهر النيل.

وفي سياق تلك الظروف، يقول النائب طلعت خليل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إن إحالة مصر النزاع مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى مجلس الأمن خطوة مهمة لحسم الأزمة في ظل تعنت الجانب الإثيوبي وعدم التزامه باتفاق المبادئ.

ويضيف خليل لـ"الوطن"، أنه يجب أن يتبع خطوة اللجوء لمجلس الأمن إحالة اتفاق المبادئ الموقع عليه مصر والسودان وإثيوبيا فى مارس 2015 على مجلس النواب لإلغائه وكأنه لم يكن فى ضوء عدم التزام الجانب الإثيوبى به.

ويرى أن مجلس الأمن سيكون له دور كبير في حسم هذه القضية وخاصة أن حصة مصر التاريخية 55 مليار متر مكعب في نهر النيل معروفة ولكن الجانب الإثيوبي يتعنت ولا يعترل بالاتفاقيات الدولية والتاريخية التي تقسم مياه النيل.

ويشير خليل إلى أن الجانب الإثيوبي ملزم باطلاع مصر على الدراسات الفنية لسد النهضة وكيفية تخزين المياه فيه والتي يجب أن تكون من 6 إلى 9 سنوات وخاصة أنها تمتلك آلاف الأمتار المكعبة من مياه الأمطار، لكنها تعنتها في التفاوض مع مصر يقف خلفه أهداف خبيثة ولن تترك مصر حقوقها التاريخية في نهر النيل.

وأيده في الرأي المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مصر لجأت لمجلس الأمن في قضية سد النهضة بعد التعنت الإثيوبي في المفاوضات في ظل حرص الدولة المصرية على التمسك بحقوقها كاملة في مياه نهر النيل.

ويضيف أبوشقة لـ"الوطن"، أن مصر منذ بداية الأزمة وهي تتبع كل الطرق السلمية لحلها لكن إصرار الجانب الإثيوبي على ملء السد من جانب أحادي كان سبب فشل مفاوضات على مدار 9 سنوات، مطالبا بتماسك الجبهة الداخلية خلف القيادة السياسية التي لن تتهاون أو تفرط في حقوق مصر في مياه النيل.

ويشير إلى أن حقوق مصر في مياه نهر النيل ينظمها القانون الدولي في حقوق دولة المنبع والمسار والمصب كحقوق مشروعة، وأن الإلتزام بالمواثيق والمعاهدات أمر يفرضه القانون الدولي لذلك كان خيار مصر لمجلس الأمن لحسم هذه القضية وحفظ حقوقنا التاريخية في مياه النيل.

وبحسب المعاهدات فإن الحقوق التاريخية والطبيعية لمصر في مياه النيل معلومة، وأهمها اتفاقية 1902 مع إثيوبيا، واتفاقية 1929 بين مصر وإثيوبيا، التي تقر بحصة مصر المائية وعدم إقامة أي مشروعات يكون من شأنها التأثير على تدفقات نهر النيل، والاتفاقية الثنائية بين مصر والسودان عام 1959، التي تقدر حصة مصر في مياه نهر النيل بـ55.5 مليار متر مكعب كحق أصيل.

وبدوره، يقول النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة يؤكد حرصها على التمسك الكامل بحقوقها التاريخية فى مياه النيل، وأيضاً التمسك بالحلول السلمية لهذه الأزمة.

ويضيف الشريف أن مياه نهر النيل بالنسبة للمصريين قضية حياة أو موت لذلك لجأت مصر لمجلس الأمن للتدخل وإلزام إثيوبيا تنفيذ التزاماتها وفق قواعد القانون الدولي وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

ويوضح أن لجوء مصر لمجلس الأمن استند إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

ويرى الشريف أن إثيوبيا تتبع طرق التعنت على مدار 9 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة مع مصر والسودان، ما أسفر عن تعثرها بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وإصراره على المضي في ملء السد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015.