وفاة مخرجة في "ماسبيرو" نتيجة إصابتها بفيروس كورونا

أعلن شريف الشناوي، المخرج بالقناة الثانية، بالهيئة الوطنية للإعلام، وفاة زميلته المخرجة نجلاء محمود ياسين، المخرجة بالقناة نفسها، اليوم السبت، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتب "الشناوي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت القناة الثانية والهيئة الوطنية للإعلام مخرجة من أنشط العاملين بالتليفزيون المصري بسبب الإصابة بوباء كورونا، الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين فى ذمة الله".

وتابع: "اللهم إني أشهد أنها كانت حريصة جدا على أداء مناسك العمرة في شهر فبراير 2020 وكأنها كانت تودع الدنيا بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، وكم كانت فرحتها بهذه العمرة.. اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواها الجنة وتقبلها من الشهداء والصالحين".