الغرف التجارية: استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، إن توافر جميع أصناف الخضر والفاكهة خلال الشهر الجاري، لأصناف الطماطم والبطاطس والبصل وتباع بأسعار تتراوح مابين 3 لـ 4 جنيها للكيلو للتجزئة.

ويباع البطيخ حسب الحجم من 10 حتى 40 جنيها، والكانتلوب 3 كيلوجرامات بـ10جنيهات، لافتا إلى أن الأصناف المرشحة للتراجع العنب والليمون الذي ارتفع سعره مؤجرا بسبب زيادة الطلب وأرجع الأسباب إلى إنتاج محافظتي المنيا وأسوان خلال الشهر المقبل، فيما أشار إلى أن صنفي المشمش والخوخ في طريقهم لتوديع الأسواق وتوقع المزيد من الاستقرار في الأسعار دون زيادة مقابل العام الماضي، وأرجع السبب إلى وفرة المعروض وزيادة الإنتاج.

وعن اختلاف وتباين أسعار السلع في الأسواق، أفاد بأن الصنف الواحد يختلف برغبات المستهلك والمكان فالمدينة غير القرى والنجوع رغم أن السلعة واحدة.

وفي السياق نفسة وجود أصناف من الفاكهة أو الخضر والفاكهة مصابة بالسرطان في الأسواق جملة وتجزئة، وأرجع الأسباب إلى وفرة الإنتاج من جميع الأصناف وأرجع ذلك إلى الطابور الخامس من جماعة الإخوان والهدف هو ضرب اقتصاد البلاد، وخاصة بعدما احتلت مصر مكانة متقدمة في تصدير الخضر والفاكهة.

وقال إن هذا كذب وافتراء ويدل على جهل مروجي تلك الشائعة لأن الإصابة بالسرطان تحدث عند نقص المحصول وشحيحيته.