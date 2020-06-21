دعوات وصلاة وتحذير.. رسائل المؤسسات الدينية لطلاب الثانوية العامة

في الثامنة صباحًا من يوم الغد، ينطلق أكبر ماراثون تعليمي في مصر، حينما يتجه 652 ألفا و289 طالبا وطالبة إلى لجان الامتحانات في مختلف المحافظات، في نسخة فريدة من نوعها، حيث تتواكب امتحانات عام 2020، مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

المؤسسات الدينية في مصر حرصت على تشجيع طلاب الثانوية العامة قبل أداء امتحاناتهم، وإعطائهم دفعة معنوية ليتخطوا الاختبارات في ظل هذه الظروف العصيبة التي تتلخص في المخاوف من العدوى بالوباء التاجي، وجاءت رسائل الدعم كالتالي:

رسالة الأزهر لطلاب الثانوية العامة: توكلوا على الله

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة لطلاب الثانوية جاء فيها: "أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة والأزهرية، أنتم أمل مصر ومستقبلها المشرق، نصيحتى لكم فى هذا الوقت أن توكلوا على الله، وجدوا واجتهدوا".

وأضاف "الطيب"، خلال حسابه الرسمي على موقعي فيسبوك وتويتر، "واحذروا الخوف والقلق، فالتوفيق بيد الله، وثِقُوا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، أنتم أمانة في أعناقنا، ولا ندخر وُسعًا من أجل الحفاظ على سلامتكم وضمان الأفضل لمستقبلكم".

الكنيسة تصلي من أجل طلاب الثانوية العامة

أما عن الكنيسة، فأصدر النائب البطريركي الأنبا باخوم تحت رعاية البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، بيانا جاء نصه كالآتي: نصلي من أجل أولادنا وبناتنا في الثانوية العامة لكى يعطيهم الله ثباتا وسلاما ويمنحهم التوفيق والنجاح.

وأضاف في البيان الصادر له أمس: "نصلي من أجلكم ونطلب شفاعة القديس يوسف دي كابرتينو وعليكم أن تتابعوا الإجراءات الاحترازية وأن تحافظوا على مسافات كبيرة بينكم وبين بعض إلى أن نصل بكم إلى بر الأمان".

رسالة الإفتاء لطلاب الثانوية العامة

وبدورها، توجهت دار الافتاء المصرية بالدعاء لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلة: "اللهم وفق طلبة وطالبات الثانوية العامة والأزهرية.. ويسر لهم كل صعب يا رب".