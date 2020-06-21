خطة الحكومة لمرحلة "ما بعد كورونا" أمام البرلمان

كشفت خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021 التى اعتمدها البرلمان فى جلساته الأسبوع الماضى، عن ارتفاع حجم الاستثمارات العامة منذ بداية خطة التنمية المستدامة إلى 6 تريليونات جنيه، وأكد تقرير خطة التنمية المستدامة المقدم للبرلمان أن النظام العالمى الجديد يتجه لما بعد الجائحة، بإعادة ترتيب الأولويات مع زيادة الاهتمام بالصحة والغذاء وتكنولوجيا المعلومات.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خطة الحكومة للتنمية المستدامة الجديدة استهدفت مرحلة ما بعد جائحة كورونا من خلال زيادة الاستثمارات العامة فى شرايين الاقتصاد، بدعم الأمن الغذائى والصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الأوضاع من خلال ضخ استثمارات بزيادة وصلت إلى 300% لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وزيادة 21 مليار جنيه فى الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة وتوجيه استثمارات فى القرى الأكثر احتياجاً بقيمة 8 مليارات جنيه لتحسين جودة الحياة، وتتضمن الخطة توزيعاً عادلاً فى استثمارات المحافظات وتوجيه 60% من الاستثمارات للمحافظات الأقل دخلاً والحدودية.

وأضاف «ياسر» لـ«الوطن» أن هناك خسارة متوقعة تقدر بـ 105 مليارات جنيه من النمو فى الاقتصاد المصرى بسبب انتشار الوباء وهى من أفضل المعدلات وأقل الخسائر عالمياً، متابعاً: «الخطة تستهدف القطاع الزراعى والأمن الغذائى بتوجيه استثمارات قدرها 43 مليار جنيه لقطاع الزراعة والرى بزيادة قدرها 25.7% عن العام الجارى تستهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية الاستراتيجية».

وأكد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن خطة التنمية المستدامة تدعم الإنتاج الصناعى خلال خطة العام الحالى بـ5 مليارات جنيه.