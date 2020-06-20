القومي للبحوث: اللقاح المصري الخاص بكورونا على مشارف التجارب السريرية

أعلن الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أنه تم إجراء تجارب على 140 نوعا من الأدوية لاكتشاف تأثيرها على فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولكن لم يثبت ذلك، موضحًا أن هناك 13 لقاحا على مستوى العالم تم استخدامها في التجارب السريرية كعلاج لفيروس كورونا.

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن أقرب هذه اللقاحات هو اللقاح الخاص بجامعة إكسفورد البريطانية وآخر شبيه له صيني كونهما اقتربا من اجتياز المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأشار أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إلى أن اللقاح الأمريكي ما زال في المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية، مؤكدًا أن مصر أنهت التجارب على الحيوان وتنتظر المرحلة الثانية من التجارب السريرية للتقدم باللقاحات الخاصة بها، وستكون واعدة، "من ضمن اتجاهتنا في عمل اللقاح، هو اتجاه محدش عمله، يعني فيه ناس في جامعة هونج كونج التيم اللي هناك بيحاول يعمل في نفس الاتجاه بتاعنا، بس إحنا سبقناهم من فترة كبيرة في هذا الاتجاه".