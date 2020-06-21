أول تعليق من "رئيس غزل شبين الكوم" عقب إغلاق المصنع: سنحل المشكلة

أكد المهندس شوقي الصياد رئيس مجلس إدارة شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، أن العمال داخل الشركة رفضوا العمل بنظام الورادي، الأمر الذي أدى إلى وصول مديونيات الشركة إلى 50 مليون جنيه من القطن فقط خلال فترة تقليل العمل بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن القرار تم عرضه علي جميع الجهات المعنية ومجلس الوزراء قبل إصداره من قبل الشركة .

وأضاف رئيس شركة الغزل والنسيج بشبين الكوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن عمال الشركة كان لديهم لامبالاة نتيجة اللوائح التي يتم الإعتماد عليها والتي وضعتها الإدارة الهندية وقت تخصيص الشركة، مؤكدا أنه سيتم الإعتماد علي اللوائح القديمة للشركة من أجل وضع ضوابط تناسب العمل فلا يمكن صرف حوافز بدون إنتاج، مؤكدا أن قرار فتح الشركة من جديد أصعب من قرار الغلق مشددا علي أنه سيتواصل مع رئيس الشركة القابضة لعودة العمل مرة أخري بالمصنع خلال الأسبوع الجاري بعد مطالبات العمال بالعودة للعمل .

وكانت نقابة طالبت نقابة العاملين بالشركة بقيادة حمدي نصار رئيس النقابة بعودة العمل مرة أخرى بالشركة بنظام الورادي بعد مطالبة العمال بعودة العمل مرة أخري، مؤكدا أنه خاطب رئيس مجلس الإدارة المهندس شوقي الصياد بعودة العمل مرة أخري بالشركة .

وأكد حمدي نصار رئيس نقابة العاملين بشركة الغزل والنسيج بالمنوفية، أنه اجتمع مع مجلس الإدارة ومطالبهم بعودة العمل مرة أخري بالشركة وإلغاء قرار الإيقاف بعد مطالبة العاملين له بعودة العمل بنظام ال 3 ورادي، موضحا أن الشركة كانت قد قررت خلال الأشهر الأخيرة تخفيف العمالة في ظل انتشار فيروس كورونا تماشيا مع قرارات رئيس الوزراء لمدة 3 شهور وحتي قبل غلق الشركة مباشرة.

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالشركة، في تصريحات خاصة ل "الوطن"، أنه مع زيادة مديونيات الشركة والتي وصلت ل 20 مليون جنية في ظل أزمة كورونا، قررت الإدارة عودة العمل بكامل قوة الشركة بنظام الثلاثة ورادي، الأمر الذي وافق عليه 90 في المائة من العاملين خاصة مع توفير الإجراءات الإحترازية اللازمة من تركيب بوابات تعقيم وصرف الكمامات للموظفين، موضحا أن عدد من الرافضين تجمعوا ونظموا وقفة أمام الشركة وحرضوا علي عدم العمل مما اضطر الشركة لإغلاق المصنع.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، قد قرر إيقاف العمل بالشركة لعدم موافقة العمال علي العمل بنظام 3 ورادي، طالبت نقابة العاملين بالشركة بقيادة حمدي نصار رئيس النقابة بعودة العمل مرة أخري بالشركة بنظام الورادي بعد مطالبة العمال بعودة العمل مرة أخري، مؤكدا أنه خاطب رئيس مجلس الإدارة المهندس شوقي الصياد بعودة العمل مرة أخري بالشركة .