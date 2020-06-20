منذر آل الشيخ مبارك: كل إمكانات العرب رهن الكنانة مصر في وجه أردوغان

أشاد رجل الأعمال السعودي منذر آل الشيخ مبارك، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية اليوم، قائلًا: "تصريح الرئيس السيسي عن ليبيا يصيب رعبه تركيا، فهل قطر هي من سيدفع ثمن ذلك الرعب؟ نحمد الله أن أردوغان لم يجد في العرب خائنا يتصل به سوى نظام الدوحة الصغير، تحيا مصر وعاش السيسي".

وأضاف "مبارك"، خلال تغريدة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جيش الساجدين، جيش مصر، نستذكر عندما كانت تركيا لجانب الصهاينة في حروب 48 و56 و67 و73 كان أبطال مصر يدكونهم، التاريخ يعيد نفسه وإسرائيل خلف نظام أردوغان في ليبيا والسيسي على خطى أسلافه يقول سرت خط أحمر، لن يخذل الله جيش الساجدين أمام حلفاء النيتو واسرائيل".

وتابع: "الأمة تقف مع كنانتها مصر وكل مقدرات العرب رهن لمصر فأمنها أمن قومي عربي، ماجاء في رسائل الرئيس السيسي إلى عملاء تركيا في ليبيا من أن سرت خط أحمر سنجد صداه على معنويات العرب في الداخل الليبي، كل إمكانات العرب رهن للكنانة، ما قاله الرئيس السيسي عن ليبيا كلام لا يخرج إلا من كبار، قال لم تتدخل قواتنا كي لايقال إننا تدخلنا وأنتم في موقف ضعف وفي ذلك إشارة إلى أردوغان الذي تدخل في لحظة ضعف حكومة الوفاق وأجبرها على توقيع اتفاق يتيح كل مقدرات ليبيا لنظام تركيا، كبيرة مصر ورسالة واضحة".