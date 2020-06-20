حمزه العلي: استمعت بالشغل مع العوضي وسينرجي في "شديد الخطورة"

أعرب الفنان حمزة العلي عبر حسابه على فيس بوك، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "شديد الخطورة"، معلقا: "مبروك لكل صناع العمل العباقرة المبدعين مسلسل شديد الخطورة، استمتعت بالشغل مع حبيبي النجم الخطير أحمد العوضي، أول واحد بعتلي صورة البوستر ربنا يديك على قد قلبك الحلو ونقلة مهمة في الأكشن إن شاء الله يا صديقي".

وتابع: "مبروك النجمة القمر ريم مصطفى، ومبروك لكل الأساتذة والأصدقاء الممثلين المبدعين، سعدت بالعمل معكم ومع كل القائمين على العمل بجميع أقسامه، إخراج وتصوير وديكور وملابس وماكيير تامر وكوافير أ. هشام وفنيين وبوفيه وكل القلوب الجميلة المبدعين اللي شالوا العمل على أكتافهم".

وأضاف: "ومبروك لنجم الأكشن صديقي الكوتش العالمي طاحون وصديقي الكابويري تايجر، شكرا شركة سينرچي على التعامل الراقي المحترم وهذا عهدي بكم دائما، مبروك صديقي المؤلف العالمي محمد بشير وشكرا لقائد السفينة المخرج العبقري الراقي المبدع المحترم أ. حسام علي، شكرا لكم جميعا وأتمنى للجمهور مشاهدة شيقة وممتعة على watch it، وشكرا لرفيق اللوكيشن الجوكر خالد ربنا يكرمنا ويوفقنا جميعا يارب".

مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، رياض الخولي، محمود حجازي، ناهد رشدي وكوكبة من النجوم، تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.