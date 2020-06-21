الجيش الليبي: رسالة السيسي دعوة للسلام قبل أن تكون للحرب

أشاد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عن ليبيا خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية، والتي أعلن فيها استعداد مصر التدخل، في ليبيا، من أجل ردع الميليشيات الإرهابية، موضحًا أن رسالة الرئيس السيسي واضحة للجميع وهي دعوة للسلام قبل أن تكون دعوة للحرب أو القتال.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن مشكلة ليبيا تكمن في وجود الميليشيات والأسلحة الخارجة عن سيادة القانون والتي تتواجد في يد سلطات غير شرعية، وبالتالي كانت رصانة كلمات الرئيس السيسي اليوم، كما أن أعداد المقاتلين والمرتزقة في الأراضي الليبية بدأت تتزايد بشكل كبير جداً وملفت للنظر.

وتابع: "ذلك يتنافى مع ما تعلنه تركيا أنها تريد حل الأزمة بطريقتها وهذا يثير الشكوك في نواياها الحقيقية وبالتالي جاءت رسائل الرئيس السيسي اليوم واضحة وتعبر عن فهم وعمق وإدراك للقضية والمطامع التركية الحقيقية واستراتيجية الموقف المصري واضحة في هذا الموقف".