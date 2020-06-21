"شرف الجندية المصرية".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع "شرف الجندية المصرية" ليكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة 26 يونيو 2020 بإذن الله تعالى، والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد محمد على بالقلعة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن دعم قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي هو واجب الوقت على كل وطني شريف يعشق وطنه ويكون على استعداد للتضحية في سبيله بالنفس والنفيس فعلا لا قولا.