بطريقة كوميدية.. فنانون يدعمون طلاب الثانوية: مذاكرتكم وكمامتكم

حرص عدد من الفنانين على دعم طلبة وطالبات الثانوية العامة بطرق كوميديا عبر السوشيال ميديا للتخفيف عنهم.

نشر الفنان سامح حسين عبر حسابة على "فيسبوك" مشهدا من مسلسل"اللص والكتاب" بمشاركة محمود البزاوي الذي كان يقدم دور "شيكو مدريد" وكتب على الصور "الامتحانات قديما في زمن ما قبل كورونا".

وعلق "كل أمنياتى لإخواتي طلبة الثانوية بالنجاح والتوفيق ياااااارب .. وماتعملوش زى شيكو مدريد".

ايضا دعم الفنان هاني رمزي عبر تويتر طلاب الثانوية العامة بكلمات مشجعه وطريقة كوميدية، حيث كتب هاني"‏ربنا مع كل طلبه الثانويه العامه وإن شاء الله الامتحانات تعدى على خير والكل ينجح".

ونشر هاني صورة كوميدية له بصحبة الراحل طلعت زكريا ويقول رمزي له "متنساش تغششني في الامتحان بكره ليرد علية"ياعم قولي الماده اللي هنمتحنها بكره ايه الاول

الفنان أحمد زاهر نشر عبر حسابه على إنستجرام، فيديو دعم فيه طلاب الثانوية العامة، قائلا: "أبنائي فلذات أكبادي طلبة وطالبات الثانوية العامة، مبدئيا ربنا معاكم وهيعينكم بإذن الله، مساطركم وأقلامكم ومذاكرتكم وكمامتكم وكحولكم، متفكروش في كورونا خالص، عقلكم في راسكم".

وأضاف زاهر: "ركزوا وإن شاء الله ربنا الحارس، من توكل على الله فهو حسبه، إن شاء الله هتنجحوا، إن شاء الله محدش هيتصاب، خلوا بالكم محدش يقلع الكمامات، مصر كلها بتدعيلكم".

https://www.instagram.com/p/CBqvg5PpYqs/?igshid=16xx7pfqwbcnq

ونشر أحمد حلمي عبر انستجرام فيديو دعم بطريقة كوميدي وقال "حلمي" في مقطع الفيديو، "بما أننا هنتكلم عن الثانوية العامة، فمفيش حد أحسن مني يتكلم عنها لإني كنت خبرة، وسقطت فيها 3 سنين، أنا كنت بسقط لأني كنت ببقى خايف من الامتحان، السنة الوحيدة اللي مكنتش خايف من الامتحان سقطت بردو، السنة الوحيدة اللي مسقطتش فيها هى اللي مكنتش خايف فيها من الامتحان بجد".

https://www.facebook.com/553255161457750/posts/3053285511454690/?sfnsn=scwspmo&extid=UiZtRLaakEZCMbKU