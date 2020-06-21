بدء تسليم 624 وحدة بـ"دار مصر" في "القرنفل" اليوم

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تسليم 624 وحدة سكنية، متمثلة في 26 عمارة، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل كود (111).

وحصلت "الوطن"، على الجدول الزمني لتسليم الوحدات، وعنوان مقر جهاز التجمع الأول، لتسهيل خدمات تسليم الوحدات على المواطنين.

وقال أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام: "346، 348، 349، 197، 204، 350، 351، 393، 394، 352، 353، 354، 355، 356، 409، 410، 198، 123، 208، 345، 124، 397، 398، 395، 396، 205".

وأوضح أن على المواطن الفائز بالوحدة، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لمقر جهاز التجمع الأول، (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول ) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب لمعاينة واستلام الوحدة.

وأكد عادل عبدالعزيز نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن التسليم يتم على مراحل، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، وفقا للجدول الزمني المرفق، وسيقوم المستلم بتدوين أى ملاحظة لديه عند الاستلام لتعديلها مباشرة، وذلك لكون الوحدات كاملة التشطيب.