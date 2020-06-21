وفد من الطب الوقائي يجري اختبارات أولية على الطلاب في لجان الإسماعيلية

أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية توفير كل الاحتياجات لطلاب الثانوية العامة، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان، وذلك خلال تفقده عددا من اللجان في أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة.

وأجرى وفد من الطب الوقائي أعمال الاختبارات الأولية على الطلاب، وقياس درجة الحرارة؛ للتأكد من سلامة الطلاب.

وأشاد الدكتور خالد خلف بالجهود التي تبذلها مديرية أمن الإسماعيلية بقيادة اللواء جمال غزالي مدير أمن الاسماعيلية، مؤكدا إن رجال الشرطة الشرفاء الأوفياء دائما يرفعون لواء الوطنية ويقدمون نموذجا متميزا في جميع المحافل.