مصرع ضابط بالمعاش في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

لقي ملازم أول على المعاش مصرعه في حادث تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل خاصة بالقوات المسلحة بطريق "أسيوط ـ البحر الأحمر".

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بالكيلو 10 بطريق أسيوط البحر الأحمر والعثور على متوفى.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بينسيارة ملاكي (ج ب ل 4938)، قيادة محمد محمد السنوسي في سيارة ربع نقل خاصة بالقوات المسلحة.

وأسفر الحادث عن مصرع "محمد محمود أحمد" 51 سنة ملازم أول بالمعاش جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام وتحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية.