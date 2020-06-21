تحول نتائج 18 مصابا بكورونا من إيجابية إلى سلبية في العزل المنزلي بالأقصر

أعلن الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى حميات الأقصر، اليوم الأحد، تحول نتائج 18 مريض بفيروس كورونا المستجد، من إيجابية إلى سلبية، وهم 3 حالات من لمرضى العزل بالقسم الداخلي بالمستشفى، و15 حالة من مرضى العزل المنزلي.

وأوضح الرملي، أنه تم خلال الساعات الماضية، الكشف الطبي على مرضى العزل المنزلي، وذلك بالعيادات الخارجية بمركز تحيا مصر المنضم لمستشفى الحميات، حيث تم عمل مسحات للاطمئنان عليهم، وظهرت النتيجة بتحول عدد 15 حالة من إيجابية إلى سلبية وتمام شفاؤهم، غلى جانب عمل مسحات لمرضى العزل بالقسم الداخلي بالمستشفى وتبين تحول عدد 3 حالات من إيجابية إلى سلبية وخرجوا من المستشفى.

وأشار مدير حميات الأقصر، إلى أنه تم تطبيق نظام العزل الجديد حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات، كما يقوم المستشفى حاليا بعمل العزل المنزلي للحالات البسيطة وصرف الأدوية وبروتوكول العزل المنزلي، مشيرا إلى أنه في حالة تحسن الحالة بعد مرور 10 أيام على العلاج لا يتم عمل المسحة، أما إذا حدث أي تطور في حالة العزل المنزلي، يتم عمل المسحة وحجز المصاب.