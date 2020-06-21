ضبط مصنع بداخله 30 ألف كمامة مجهولة المصدر بالجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، مصنعًا لتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بمنطقة العمرانية، وحرزت 30 ألف كمامة مجهولة المصدر، وتحفظت على المضبوطات، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

ووردت معلومات لإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، بقيام طالب وربة منزل باتخاذهما شقة سكنية في إحدى العقارات بدائرة مركز شرطة العمرانية كمصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات، وعلى الفور تم استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهمين، وتم تحريز المضبوطات.