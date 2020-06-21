رغم رفض أسرتها.. "أمل" تتطوع للعمل بعزل المدينة الجامعية بالمنصورة

"أهلي كانوا رافضين عملي في العزل لكوني ابنتهم الوحيدة، شوفت حاجات مكنتش أتخيل أشوفها في حياتي تعلمت منها التقرب إلى الله أكثر فهو الوحيد الذي يقف بجوار عبده في المرض والشدائد فلا مال ولا بنون ينفع وعمري ما هنسى لما شوفت مرضى معزولين عجزوا عن تشييع جثامين ذويهم بعد وفاتهم متأثرين بإصابتهم بكورونا".. بتلك الكلمات بدأت أمل متولي 25 عاما ممرضة بعزل المدينة الجامعية بالمنصورة حديثها لـ"الوطن".

وقالت "أمل": "تخرجت من معهد فني صحي بالمنصورة شعبة طوارئ ورعاية حرجة قبل ثلاث سنوات وعينت في بادئ الأمر بمستشفى صدر المنصورة لمدة عام ثم انتقلت للعمل بمستشفى شربين المركزي قبل عامين ونظرا لكوني الابنة الوحيدة للأسرة حيث يصغرني شقيقان كان هناك رفض تام من الأسرة لعملي بالعزل".

وأضافت أمل قائلة: "في البداية خشيت الأسرة علي من العمل هناك وقوبل قرار تطوعي للعمل بالحجر بالرفض التام لكنني صممت على رأيي وشرحت لهم طبيعة عملي هناك وتفهموا ذلك جيدا وشجعوني فيما بعد حيث عملت بالحجر تطوعا لمدة 28 يوما متصلين".

وعن أصعب المواقف التي مرت عليها خلال فترة العمل بالعزل تروي أمل قائلة: "لن أنسى رؤيتي لإصابة أسر كاملة أب وأم وأولاد جاءوا إلينا مغتربين للعلاج من أماكن بعيدة كـ (شبرا، المنوفية، طنطا) وغيرها من المناطق وكانت تلك أولى المرات التي يأتوا فيها لمحافظة الدقهلية وهو ما كان بالنسبة لهم أمر غريب فضلا عن صعوبة عزل أطفال مصابين بفيروس كورونا المستجد عن ذويهم داخل غرف عزل منفصلة كما أن رؤية أباء وأمهات عاجزين عن تقديم شيء لأطفالهم أمر ليس بيسير حيث كان ممنوع عليهم شراء شيء لذويهم والقدوم إلينا لزيارتهم فكنا نعمل على توفير أبسط سبل الراحة لهم".

واستطردت الممرضة الشابة قائلة: "قدوم أفراد من أسر معزولين لدينا بالمدينة الجامعية بالمنصورة في الوقت الذي كانت أفراد أسرهم معزولين في أماكن أخرى كتمي الأمديد وكفر الزيات لإصابتهم أيضا بكورونا أمر صعب للغاية على النفس فكورونا تسبب في تشتيت شمل أسر فضلا عن وفاة مرضى معزولين في أماكن ثانية دون السماح لذويهم لدينا بالخروج من العزل لتوديعهم الوداع الأخير مع عدم مقدرتهم على تسلم الجثمان أو أداء صلاة الجنازة عليهم فيكفيهم عدم إلقاء النظرة الأخيرة على المتوفى فضلا عن تحول عينة لأم إلى سلبية وتركها لنجلها المصاب معنا مجبرة وعجزها عن البقاء معه حيث كنا نعمل جاهدين على توفير طلبات المحتجزين".

وأشارت "أمل" إلى أنه خلال فترة عملها بالعزل عملت على تدبير فوانيس رمضان للأطفال المصابين ليلهو بها للتخفيف عنهم من أثر عزلهم بعيدا عن ذويهم، لكن بالطبع مهما حاولنا فلن يكون الوضع كما لو قضوه وسط أفراد أسرهم، أما عن التجربة التي استفادت منها فقالت الممرضة "تعلمت أن أرى الدنيا من منظور آخر فالمال لا يفعل شيء بجوار المرض فضلا عن التقرب من الله ففي الأزمات لن يقف أحد بجوار المرء سوى ربه وكأننا في يوم الحشر طبقا لقوله تعالى "يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَـحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِىء مِنْهُمْ يَوْمَئِذ شَأْنٌ يُغْنِيهِ".

وطالبت أمل المواطنين بالتزام منازلهم والحفاظ على أنفسهم وتطبيق قواعد السلامة والأمان مشيرة إلى تواصلها مع أفراد الأسرة خلال فترة عملها حيث ابتعدت عنهم لأول مرة في حياتها لمدة 28 يوما اعتمدت خلالهم على التواصل مع ذويها عبر الهاتف.