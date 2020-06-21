الأموال العامة تنجح في ضبط 3 قضايا في 24 ساعة بين نصب وتحويلات غير شرعية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (3) قضايا " تحويلات مالية غير مشروعة– نصب وإحتيال- إحتيال مصرفى" وقدرت المبالغ المالية التى تم ضبطها مستندياً بقيمة (120 ألف دولار أمريكى- 25 ألف يورو) مُتهم فيها عدد (4) أشخاص .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.