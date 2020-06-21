بعد إصابتهم بحالة إعياء شديد.. نقل 3 طلاب للمستشفى بكوم حمادة في البحيرة

أصيب 3 طلاب بالثانوية العامة في منطقة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، صباح اليوم، بحالة إعياء شديدة أثناء تواجدهم أمام اللجان استعدادا لأداء امتحان نهاية العام.

وجرى نقل الطلاب إلى مستشفى كوم حمادة المركزي لعمل الإسعافات اللازمة لهم، في الوقت الذي شددت فيه الإدارات التعليمية إجراءات الحماية والوقاية للطلاب قبل دخول اللجان.

واستقبل مستشفى كوم حمادة المركزي، كل من أسماء فرج علي درويش، 18 سنة، تعاني التهاب بالأمعاء، وأسماء رأفت عبدالله 18 سنة، تعاني من التهاب حاد بالقولون، و"محمد" يشكو من التهاب حاد بالقولون، حيث جرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم.