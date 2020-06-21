"شعراوي" يؤكد على تطبيق أعلى درجات الحماية والوقاية لطلاب الثانوية

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اتصالات مع عدد من المحافظين للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لحماية الطلاب والمعلمين وتوفير سبل الراحة والأمان للجميع.

وشدد "شعراوي" على أهمية تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الإمتحان مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب الوزير، المحافظين بالتنبية على الأجهزة التنفيذية بالمرور الدوري على اللجان طوال أيام الامتحانات، للتأكد من اتخاذ كافة التجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة، والتأكد من نظافة اللجان من الداخل والمحيط الخارجي لها.

وأكد أهمية توافر وسائل الحماية المدنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة، مشددًا على قيادات الإدارة المحلية بعدم السماح بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان، وتقديم الدعم اللوجيستي لمديريات التربية والتعليم في أعمال تطهير وتعقيم مقار اللجان عقب كل امتحان، مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تتم للمدارس التي ستقام بها لجان الإمتحانات، وتكرار ذلك بصفة دورية مع التأكد من توافر المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار، وكذا بوابات التعقيم والكمامات والأقنعة الواقية.

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة الموقف بالمحافظات على مدار اليوم، حتى انتهاء الامتحانات والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي طوارئ.