فيديو.. تعليم الجيزة: اتخذنا ما يلزم لوقاية الطلاب وتسهيل مهمتهم

قال خالد حجازي مدير التربية والتعليم في الجيزة، إنّ المديرية استعدت بشكل كامل لامتحانات الثانوية العامة، وتعقيم البوابات وتوفير زجاجة مياه لكل طالب، وبذلنا كل الجهود للحفاظ على الطلاب، لافتا إلى التنسيق مع الجهات المعنية والتنفيذية لخروج الامتحانات بسلام وأمان.

من جانبه، قال ناصر عباس مدير الإدارة التعليمية، إنّ الإدارة اتخذت الإجراءات الوقائية منذ أسبوعين لتساعد الطالب والمعلم أداء الامتحانات بشكل طيب، لافتا إلى أنّ جميع المراقبين موجودين ولا توجد اعتذارات.

ومن جهته، قال بدوي علام رئيس مجلس أمناء الجيزة، إنّه جرى إعداد اللجان منذ 10 أيام، وتقليل عدد الطلاب باللجان للمحافظة عليهم، والانتهاء من إجراءات التعقيم باللجان، وهناك تنسيق بين المديرية ومجلس الأمناء لتوفير الإمكانيات التي تيسر أداء الطالب والمعلم للامتحانات.

وشكلت محافظة الجيزة غرفة عمليات لمتابعة أداء الطلاب للامتحانات، وربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كالصحة والتعليم والإسعاف لسرعة التعامل مع أي حدث طارئ.