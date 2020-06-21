شروط العمل كواعظات متطوعات لخريجات الأزهر والمراكز التابعة للأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للعمل واعظات متطوعات من خريجات جامعة الأزهر الشريف والمراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف، وحددت شروط التقدم كالتالي:

أولًا: خريجات جامعة الأزهر الشريف

- أن تكون المتقدمة من العاملات في الجامعة أو المعاهد الأزهرية أو معاهد القراءات، أو بأي جهة حكومية.

- اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجرى في هذا الشأن، في القرآن الكريم والفقه والسيرة النبوية والثقافة الإسلامية واللغة العربية.

ثانيًا: خريجات مراكز الثقافة الإسلامية

- أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهلٍ عالٍ على الأقل، ومن العاملات بالحكومة أو القطاع العام.

- أن تكون حاصلة على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا أو امتياز.

- اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن.

ويمكن للراغبات التسجيل عبر الرابط من هنـــــــــا، وذلك عن طريق إدخال بعض البيانات مثل الاسم رباعيًا، وبطاقة الرقم القومي، والمحافظة والمؤهل العلمي والصفة المؤهلة للتقدم والوظيفة الحالية وجهة العمل.

على أن يكون آخر يوم للتقدم يوم 27 يونيو الحالي.