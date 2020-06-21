نقل 4 طلاب ثانوية بالقليوبية للمستشفى لإصابتهم بإغماء وارتفاع حرارة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القليوبية، نقل 4 طلاب إلى المستشفى منهم 3 حالات بسبب الإغماء وحالة لطالب لارتفاع في درجة حرارته، للاطمئنان عليهم فيما أدى جميع الطلاب الامتحانات بشكل جيد دون أي معوقات أو شكاوى.

إغماء طالبتين في لجنة ثانوية بنها "بنات".. وارتفاع دراجة حرارة طالبين بلجنة في الخصوص وشبرا

وحول تفاصيل الواقعة، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن غرفة العمليات المشكلة في المديرية تلقت إشارة بحدوث حالتي إغماء لطالبتين في لجنة ثانوية بنها "بنات"، في أثناء الامتحان، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

وأوضح "عجلان"، أن غرفة العمليات تلقت إشارة بإصابة طالب بالإغماء في لجنة بالخصوص، كما تم تحويل طالب بمدرسة السلام بنين في غرب شبرا التعليمية إلى المستشفي بعد ارتفاع درجة حرارته في أثناء قياس درجة الحرارة عبر الجهاز المستخدم باللجان.

وأوضح أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم تتابع انتظام لجان امتحانات الثانوية العامة مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الثانوي، وبدء توزيع أوراق الأسئلة والإجابة على الطلبة.

وأكد أنه تم اتخاذ جميع إجراءات التعقيم والتطهير بجميع لجان الثانوية العامة، وكذلك تنسيق إجراءات قياس درجات الحرارة للطلاب مع تأكيد أن الطالب الذي تزيد درجة حرارته عن 38 يؤجل امتحانه للدور الثاني بنفس امتيازات أداء الامتحان في الدور الأول، لافتا لضرورة تكثيف تعاون الجميع حتى يتم الانتهاء من امتحانات الثانوي العام بسلام وأمان لجميع الطلاب، موضحا متابعته المستمرة.