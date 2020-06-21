تاجر غنم وشقيقه يتخلصان من عاطل ومزارع ثأرا لوالدهما في الجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثتى (عاطل "له معلومات جنائية" نجل عمه "مزارع – له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز) بهما طلقات نارية بمنطقة زراعية بدائرة المركز والعثور بجوارهما على (قطعتى سلاح أبيض "سكين" - 8 فوارغ لطلقات آلية).

فقد أسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى أن مرتكبى الواقعة (مزارع ، "شقيقه" تاجر ماشية - له معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة بدافع الثأر لسابقة قيام والد المجنى عليه الأول (تاجر أغنام – له معلومات جنائية) بإطلاق أعيرة نارية تجاه نجل المتهم الأول "المزارع" فأودى بحياته لخلافات بينهما حول تجارة الأغنام وضبطه والسلاح المستخدم وحبسه على ذمة تلك الواقعة وأضافا بإخفائهما الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة لدى أحد الأشخاص (سمكرى "من أبناء عمومتهما" - مقيم بذات القرية) "أمكن ضبطه" ، وتم بإرشاده ضبط (2 بندقية آلية - 85 طلقة لذات العيار - 4 خزن).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.