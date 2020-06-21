مبادرة علاج الأمراض المزمنة تستقبل 365 مستفيدا بالقليوبية

واصلت المراكز الطبية والواحدات الصحية والعيادات المتنقلة بالقليوبية، أعمال المبادرة الرئاسية لمتابعة أصحاب الأمراض المزمنة ودعمهم على استكمال علاجهم.

وفي نفس السياق، تابع المحافظ عبدالحميد الهجان المراكز الطبية ببنها وطوخ وعثمان بحي غرب شبرا الخيمة، ورافقه الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية.

وأكد المحافظ أن المبادرة الرئاسية هدفها دعم وتشجيع أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم، ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية وبعض المستشفيات، إضافة إلى القوافل العلاجية التي تم إطلاقها بالمحافظة.

وأشار إلى التعاقد مع عدد من مراكز الأشعة والتحاليل القريبة من أماكن المتابعة والعلاج تيسيرًا على أصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك توفير أطقم طبية وإدارية للكشف والمتابعة وتجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج لمدة 3 أشهر مقبلة.

وأعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، أن المراكز الطبية والعيادات المتنقلة استقبلت خلال اليومين الماضيين 365 مريضًا، وصرفت العلاج لهم منهم 120 بقرار جديد، و185 تجديد.

وأكدت الدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، تخصيص ممرات آمنة للدخول والخروج بالمراكز الطبية، لمنع الاختلاط بين المرضى واتباع أساليب مكافحة العدوى.