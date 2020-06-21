لتحصيلها أموال من الطالبات.. إيقاف معلمة عن العمل 3 أشهر بالبحيرة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إيقاف معلمة بقسم الملابس الجاهزة بمدرسة الثانوية الفنية للبنات بدار المعلمات بإدارة بندر دمنهور التعليمية، ثلاثة أشهر عن العمل وإحالتها للنيابة الإدارية، لتحصيل مبالغ مالية من الطالبات متمثلة في 5 جنيهات نظير تسليمهن أرقام الجلوس و15 جنيها نظير الملابس الخاصة بالامتحان.

جاء ذلك بناء على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

وجاء في المذكرة أن "ما أقدمت عليه المعلمة هو أمر غاية في الخطورة وهو ما يستوجب معه التعامل بالشدة الرادعة ليكون عبرة لغيره ممن يفكر في ارتكاب مثل تلك الأمور".