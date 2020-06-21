بسبب الديون.. 3 عاطلين يقتلون موظفا لسرقة 19 ألف جنيه بالطالبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بالعثور على جثة ("نجل عمه" موظف - داخل الشقة سكنه بدائرة القسم).

فقد أسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة عن أن مرتكبى الواقعة 3 أشخاص (عامل بمقهى - سائق "توك توك" – بائع دواجن - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا).. وإختبائهم بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية.. أمكن ضبطهم بمكان إختبائهم بشقة مستأجرة بمنطقة 6 أكتوبر بدائرة قسم أول العامرية ، وبحوزتهم (مبلغ مالى 14,660جنيه - هاتف محمول - 2جهاز باور بنك) خاصين بالمجنى عليه ، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة وقرروا بسابقة تعرفهم منذ عدة سنوات على المجنى عليه أثناء فترة عمله بأحد الفنادق الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة خلال ترددهم للإقامة بالفندق وإعتيادهم التردد عليه بالشقة محل الواقعة ونظراً لتراكم الديون أقساط مركبة "توك توك" على المتهم الثانى "السائق" فعقدوا العزم على سرقته والتخلص منه ، وأضاف المتهمين بقيامهم بالتوجه للشقة محل الواقعة وتعدى عليه المتهمان الثانى والثالث بسكين فأصابوه بطعنات متفرقة أودت بحياته وإستولوا على (مبلغ 19 ألف جنيه - هاتفين محمول - 2 جهاز باور بنك) ، وهربوا وتخلصوا من السكين وأحد الهاتفين بإلقائهما بمياه أحد المصارف المائية ثم توجهوا لمدينة الإسكندرية للإختباء بها وأنفقوا باقى المبلغ المستولى عليه خلال فترة هروبهم.