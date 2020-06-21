حبس سائقي "توك توك" لاتهامها باغتصاب ربة منزل أمام ابنتها في قليوب

قررت نيابة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، حبس سائقي "توك توك" لاتهامهما باغتصاب ربة منزل في منطقة زراعية أمام ابنتها.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من "منى م"، 39 عاما، ربة منزل، يفيد بأنها أثناء استقلالها "توك توك" وبرفقتها ابنتها فوجئت بدخول قائد المركبة إحدى الأراضي الزراعية والتعدي عليها جنسياً وبصحبته شخص آخر.

بإجراء التحريات وبسؤال ابنتها، أيدت ما قالته والدتها. وأدلت المجني عليها بأوصاف المتهمين، حيث جرى ضبطهما، وتبين أنهما كل من "ع م س"، 32 عاما، سائق توك توك، و"ام ع"، 25 سنة، سائق توك توك، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.