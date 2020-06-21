لارتفاع حرارتها.. طالبة بالبحر الأحمر تؤدي امتحان الثانوية بلجنة العزل

قرر رئيس لجنة امتحانات مدرسة الثورة بمدينة القصير بالبحر الأحمر عزل إحدى الطالبات بإحدى اللجان المخصصة لأداء الامتحان منفردة بعيدا عن لجنتها الأصلية، وذلك لارتفاع درجة حرارتها لـ 38 درجة ونصف تحسبا لوجود أي اشتباه في إصابتها بكورونا طبقا للتعليمات الواردة في مثل هذه الحالات وتم إخطار غرفة عمليات متابعة الامتحانات.

وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن الطالبة تؤدي الامتحان بلجنة العزل الطبي بالمدرسة تحت الرعاية الطبية من الفريق الطبي الموجود بالمدرسة.

وشهدت لجان البحر الأحمر تركيب بوابات تعقيم ذاتية، للطلاب وتسليمهم مهمات وقاية، وكڤر شوذ لارتدائه قبل دخول اللجان، وكمامات، وتم التنبيه عليهم بالالتزام بمسافات آمنه بين الطلاب، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، 202‪0 حيث انتظم 2632 طالبا بمدارس المحافظة، وبدء امتحان اللغة العربية في تمام الساعة العاشرة صباحا موزعين على 16 لجنة وسط حالة من الانضباط والالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية الطلاب ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.