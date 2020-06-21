أردوغان يعتقل 6 آلاف شخص بسببها.. 141 دعوى لإسقاط مادة "إهانة الرئيس"

تقدم حزب الشعب الجمهوري في تركيا، بـ141 دعوى قضائية لإلغاء مادة "إهانة الرئيس" من الدستور التركي، على اعتبار أنها مادة تخدم أهدافًا أخرى، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ووفقا لما نشرته جريدة "سوزجو" التركية، أشار نائب رئيس كتلة نواب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بالبرلمان أوزجور أوزال، إلى 217 دعوى مقامة ضد أعضاء حزب الشعب الجمهوري، و141 دعوى قضائية تتطالب بإلغاء مادة "إهانة الرئيس".

وقال "أوزال": "يجب حذف مادة (إهانة الرئيس) من الدستور التركي، فهذه المادة مفصلة فقط لرئيس الجمهورية الذي يدعي أنه شخص محايد. فكل من ينتقد سياسات هذا النظام أو يتقدم بشكوى عامة يجري اعتقاله بتهمة إهانة الرئيس. يجب ألا يتدخلوا في سلطة القانون".

وأوضح أوزال: "هذه مادة يجري استعمالها بشكل سيئ، فهي تخدم أهدافًا شخصية فقط لا غير. ففي عهد دميرال، جرى اعتقال 71 شخصًا، وفي عهد نجدت سزار 82، وفي عهد عبدالله جول 233 شخصًا بتهمة إهانة الرئيس، أما في عهد رجب طيب أردوغان، 5 آلاف و683 شخصًا وما زال العدد في زيادة مستمرة، وإذا قارنا بين هذا الرقم وبين عهد دمير ميرال، سنرى أنه ازداد 80 ضعفًا".