محافظ الفيوم عن أول أيام الامتحانات: لا شكاوى.. وأطالب الأهالي بالهدوء

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه تفقد عددا من لجان الثانوية العامة، لافتا إلى انتظام سير الامتحانات بلا شكاوى، متابعا "وزارة التربية والتعليم وفرت الاحتياطات اللازمة، وكان هناك تواجد ميداني لأجهزة الدولة".

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية extra news، أنه كان هناك شكوى لطالبة مصابة بمرض الروماتويد وتريد مرافق معها للكتابة، لافتا إلى أنه جرى استدعاء طبيب متخصص في أمراض الروماتويد للكشف عليها وأقر بضرورة توفير مرافق لها لمساعدتها في الكتابة، حيث أدت الامتحان دون مشكلة.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه منع وجود الباعة الجائلين خارج اللجان، مشيرا إلى انتشار سيارات الإسعاف والأطباء داخل كل مدرسة، مناشدا أولياء الأمور بالتحلي بالهدوء، مؤكدا أن الدولة مستنفرة بالكامل لحماية الطلاب أثناء امتحانات الثانوية.

انطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا، ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وتسلم الطلاب بوكليت مادة الدين، لأداء امتحانها في المنزل، كإجراء احترازي لتخفيض عدد أيام الامتحانات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.