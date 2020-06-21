المؤتمر: نعيد تقييم هياكلنا التنظيمية استعدادا للانتخابات

أكد الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، أنّ الحزب يقوم في الفترة الراهنة بإعادة هيكلة تنظيمية على مستوى جميع أماناته في المحافظات بهدف وجود كوادر وقيادات تستطيع تنفيذ خطط ورؤى الحزب بالشكل المطلوب.

وأضاف صميدة، لـ"الوطن"، أنّ هذه الهيكلة التنظيمية جاءت وفق خطة تقييم لجميع الهياكل التنظيمية بالأمانة المركزية وأمانات المحافظات، بهدف إحداث حراك سياسي واسع داخل الحزب استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتابع أنّه في نطاق خطة الحزب نستهدف ضم عناصر وكوادر وقيادات سياسية لضخ دماء جديدة داخل الحزب، لتنشيطه خلال الفترة المقبلة ليتواجد في الشارع والساحة السياسية بقوة ويستطيع المنافسة في الانتخابات المقبلة.